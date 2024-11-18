Nijeryalı yıldızdan büyük jest: Hayranlarına IBAN sorup para dağıttı

Nijerya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Victor Boniface, takımın antrenmanını izlemek için toplanan gençlere büyük bir jest yaptı.

IBAN SORUP HARÇLIK GÖNDERDİ

Kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız kalamayan yıldız futbolcu, hayranlarına IBAN'larını sordu ve sürpriz şekilde harçlık gönderdi. Bu jest karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, Boniface'e teşekkür etti.

23 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hareketi futbolseverler tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Futbolseverler yıldız oyuncunun alçakgönüllü ve yardımsever tavrını takdir etti.