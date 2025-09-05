Haberler

Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm

Güncelleme:
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-2 yendiği maçı değerlendirdi. Kerem ve Yunus arasındaki iddia edilen kavgaya da değinen ve çok sinirlenen Kahveci, "Kerem'in ikinci golü; Yunus kapıyor Arda'ya veriyor, Arda Yunus'a veriyor, Yunus kesiyor Kerem atıyor. Nerede Yunus'la Kerem kavgası? Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm. Şu takımı bir rahat bırakın" dedi.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

"GALİBİYET ÖNEMLİYDİ"

Maç hakkında konuşan Kahveci, "Bizim bu gruptaki öncelikli hedefimiz ikincilik. Konya'da İspanya'yı ağırlayacağız, 90 dakikada her şey olabilir ama bugünkü maç, bana göre final maçıydı. Galibiyet önemliydi. Keşke maç 11'e 11 devam etseydi. Maçı 4'e, 5'e götürürdük.

"BİZİ YEDİNİZ BİTİRDİNİZ"

Kerem ve Yunus arasındaki iddia edilen kavgaya da değinen ve çok sinirlenen Kahveci, "Kerem'in ikinci golü Yunus kapıyor Arda'ya veriyor, Arda Yunus'a veriyor, Yunus kesiyor Kerem atıyor. Nerede Yunus'la Kerem kavgası? Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm. Öyle şeyler görüyorum ki; o onu itiyor, o ona selam vermiyor. Şu takımı bir rahat bırakın!

Kulüp işlerini milli takıma getirmeyin. Bizi bu hale getirmeyin. Bugün Kerem'in attığı iki golde Yunus daha çok sevindi, ben şimdi ne diyeyim? Zaten doğrusu bu. Kendi takımınızda ne yapıyorsanız yapın ama şu milli forma altında 2-3 gündür gördüklerim beni çok üzdü. Helal olsun çocuklar. Helal olsun Kerem'e, Yunus'a. Bu baskı altında çıktılar maça. Bu çocukları artık bi' bırakın! Milli takım kampında bu kadar polemik... Ya kim ya? Mustafa Hoca'nın bir lafı var ya: "İçimizdeki İrlandalıları temizlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

yapma Nihat yaa bundan dolayı stresten ölüyorsan daha neler çıkacak karşına o zaman ne yapacaksın. demek istediğim çok abartılacak bir durum değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
