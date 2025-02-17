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Nihat Kahveci Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu tahmin etti

Nihat Kahveci Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu tahmin etti
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Ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Kahveci, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor mücadelesini kazanması durumunda derbinin berabere biteceğini söyledi.

Eski milli futbolcu olan ve şmdilerde yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BERABERE BİTEBİLİR"

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Kahveci, bir tahmin yaptı. Kahveci, sarı-kırmızılıların bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesini kazanması halinde derbiye beraberlik için çıkabileceğini söyledi.

Kahveci, "Maç önü yayın yapsak, 'Bu maç 0-0 biterse yorumculuğu bırakırım' derdim. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maçta 33 gol olmuş, nasıl gol olmasın? Bugün de 4 tane gol izledik. Rizespor maçı çok kritik. Rize'de kazanırsa Galatasaray, derbi için beraberlik maçı da olabilir. Okan hoca ile hiç beraberlik oyunu oynamıyor Galatasaray ama 6 puan farkla çıkarsa belli de olmaz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray iştahla oynarsa 3-0 atar feneve. Yeter ki iştahla oynasın. Geçen sezonki gibi şut bile çekmek istemeyecek şekilde isteksiz oynarsa yenilgi kaçınılmaz olur zaten. Her şey GS oyuncularının istekli olmasına ve maçta bir hile dönmemesine bağlı.

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