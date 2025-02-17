Nihat Kahveci Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu tahmin etti

Eski milli futbolcu olan ve şmdilerde yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BERABERE BİTEBİLİR"

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Kahveci, bir tahmin yaptı. Kahveci, sarı-kırmızılıların bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesini kazanması halinde derbiye beraberlik için çıkabileceğini söyledi.

Kahveci, "Maç önü yayın yapsak, 'Bu maç 0-0 biterse yorumculuğu bırakırım' derdim. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maçta 33 gol olmuş, nasıl gol olmasın? Bugün de 4 tane gol izledik. Rizespor maçı çok kritik. Rize'de kazanırsa Galatasaray, derbi için beraberlik maçı da olabilir. Okan hoca ile hiç beraberlik oyunu oynamıyor Galatasaray ama 6 puan farkla çıkarsa belli de olmaz" dedi.