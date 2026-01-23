Haberler

Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde... Haber Videosunu İzle
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Maç sonrası yorumcu Nihat Kahveci'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Hücumda yapılan koşuların etkisizliğine değinen Kahveci, "Bir defans arkasına top atılıyor, Duran efendi Moda Sahili'nde. Ofsayt" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
  • Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Skriniar'ı maçın en iyi oyuncusu olarak değerlendirdi.
  • Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Kerem'in sahada etkisiz olduğunu ve ofsayt hatası yaptığını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından yorumcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli ekibin performansını sert sözlerle eleştirdi.

"1-1 BİTSE CİLA GİBİ OLURDU"

Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, oyunun iki farklı yüzü olduğunu vurguladı. Kahveci, "İlk 60 dakika 0-4 olsa neden oldu demem. Son 30 dakika Fenerbahçe 2-1 yense neden yendi demem. Son 30 dakikanın hatırına bu maç 1-1 bitse cila gibi olurdu" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR TEMPO OLAMAZ"

Aston Villa'nın oyun hızına dikkat çeken Kahveci, Fenerbahçe savunmasının büyük baskı altında kaldığını söyledi. "Maç bir başladı, iki pasla Fenerbahçe yarı sahasındalar. Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail sürekli müdahale ediyor. Watkins, Rogers, Buendia, Sancho… Böyle bir tempo olamaz. Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz?" sözleriyle İngiliz ekibinin temposuna vurgu yaptı.

"EN İYİ OYUNCU SKRINIAR'DI"

Nihat Kahveci, mağlubiyete rağmen Fenerbahçe'de öne çıkan ismi de açıkladı. "Fenerbahçe'nin bugün en iyi oynayanı kaleci Skriniar'dı. Anlayan anladı. Ederson'dan daha çok top çıkardı, daha iyi oynadı" diyerek Slovak savunmacıya övgüde bulundu.

KEREM VE HÜCUM HATTI ELEŞTİRİLDİ

Kahveci, hücum oyuncularına yönelik eleştiriler de yaptı. "Kerem, sahada yoksun. Bir iki pozisyon geliyor, sen ofsayttasın" sözleriyle performansından memnun kalmadığını dile getirdi. Hücumda yapılan koşuların etkisizliğine değinen Kahveci, "Bir defans arkasına top atılıyor, Duran efendi Moda Sahili'nde. Ofsayt" ifadelerini kullandı.

ORTA SAHAYA DİKKAT ÇEKTİ

Orta sahadaki düşüşe de değinen Nihat Kahveci, "Fred bugün orta sahada kayboldu" diyerek yıldız oyuncunun performansını yetersiz bulduğunu belirtti. Mert Müldür'ün savunmadaki kritik müdahalelerine de ayrı bir parantez açtı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
