Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Nihat Kahveci, duruma tepki gösterdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kahveci, Fenerbahçe'nin tek yeni transferi Brown'la maça başlamasını eleştirdi. Asensio'nun neden maçta olmadığını sorgulayan Kahveci, "Asensio hangi depoda bekliyor, niye bu maçta yok?" dedi.

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 kaybettiği maç sonrası konuştu. Oldukça sinirli olduğu görülen ünlü yorumcu sarı-lacivertlileri sert eleştirdi.

"ASENSIO HANGİ DEPODA BEKLİYOR?"

Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, "Sen bu sene Feyenoord maçına tek yeni transfer Brown'la başlıyorsun. Asensio hangi depoda bekliyor, niye bu maçta yok?" dedi.

Açıklamalarına devam eden eski futbolcu, "Önünde prestij var, taraftara verebileceğin moral var. 50 milyon euro kazanabileceğin ekonomik güç, Şampiyonlar Ligi'ne girersen 17 yıldır o müziği dinlemeyen Fenerbahçe taraftarı kendine gelecek, biz de mutlu olacağız.

Galatasaray'la beraber Türkiye sınırları içinde o müziği dinleyeceğiz. Sadece tek oyuncu var 11'de geçen seneden farklı ve Dzeko ile Tadic de yok 11'de. Aklım almıyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (4)

Hamit Gündoğdu:

Futbolu dürüst ve güzeldi..nihat kahveciboş boş konuşan birisi değil. Tespitleri doğrudur

pusatalfa:

Çünkü bahane hazırlanıyor! bizi Avrupa'dan silmek istiyorlar yapının Avrupa'daki uzantıları

hazar HAZAR:

Fenerbahçe kim Avrupa kim Ali Koç bu takımı bitirdi haftaya 2-0 yenilecek the end diyecegiz

Cemil Arslan:

Kimin aklı alıyor ki ben bizim başkanında yapıda olduğuna inanıyorum

