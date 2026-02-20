Haberler

Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a 3-0 yenildiği maç sonrası sarı-lacivertlileri sert sözlerle eleştirerek "Ödüm patladı, 4-5 olabilirdi; sanki bir gün önce kurulmuş takım gibiydiler" dedi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olması sonrası tepkiler sürüyor. Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin performansını sert sözlerle eleştirdi.

"4-5 DE OLABİLİRDİ"

Maçın skorundan çok sahadaki görüntünün kendisini üzdüğünü belirten Kahveci, "Dakika 50'de maç 3-0 oldu, ödüm patladı. 4-5 de olabilirdi. Futbolda yenersin, berabere kalırsın, yenilirsin ama bu kadar kötü yenilemezsin. Koskoca Fenerbahçe... İçeride oynuyorsun. İlk yarıda heyecanlandığım bir pozisyon yok" ifadelerini kullandı.

"SANKİ BİR GÜN ÖNCE KURULMUŞ TAKIM"

Fenerbahçe'nin mücadele gücünden uzak olduğunu söyleyen Kahveci, "Ne oldu bu Fenerbahçe'ye? Koşardı, mücadele ederdi. Bugün o da yok. Sanki bir gün önce kadro kurulmuş, ilk defa kampa girmişler, sadece bir idman yapıp maça çıkmışlar. Ne ofansta uyum var ne defansta. Bizim kalbimizi kırdılar" dedi.

"BU FARKI TEDESCO VE FUTBOLCULAR OLUŞTURDU"

Eleştirilerini teknik direktör Domenico Tedesco ve oyunculara yönelten Kahveci, "Süper Lig'in yenilgisiz takımı apoletiyle maça çıkıyorsun. Bu kadar fark yok normalde. Bu farkı bugün Tedesco ve futbolcular ortaya çıkardı. Kusura bakmasınlar. Taraftara yazık. Bugün bir tane iyi oyuncu yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"55 METRE TOP SÜRÜP GOL ATTI"

Nottingham Forest'ın rahat oyununa dikkat çeken Kahveci, "Sol bekleri Roberto Carlos gibiydi. Adamların kalecisi hariç herkes pozisyona girdi. Bir tane stoper 55 metre top sürüp gol attı ya Kadıköy'de! Nasıl geçeceksin bu turu?" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
