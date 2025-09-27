Nihat Kahveci'den Galatasaray'a olay sözler: Maçın hakkı 6-1, 7-1

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ancak Sarı-Kırmızılıların ortaya koyduğu oyun, özellikle son dakikalarda taraftarlarını endişelendirdi. Alanyaspor'un iki topunun direkten döndüğü mücadele sonrası Nihat Kahveci, Galatasaray'ın performansını sert sözlerle eleştirdi.

"MAÇIN HAKKI 6-1, 7-1"

Galibiyete rağmen oyunun kazananının Alanyaspor olduğunu söyleyen Kahvevi, "Bugün oyunun kazananı, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların katbekat fazlasına giren Alanyaspor'du. Cepheden şut çektiler, altı pastan gol kaçırdılar, direğe takıldılar. 90+5'te bile 3 gol atma ihtimalleri vardı. Tek eksik, topun ağlarla buluşmamasıydı. Maçın hakkı 6-1, 7-1'di" dedi.

UĞURCAN ÖVGÜSÜ

Kahveci, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır'a da ayrı bir parantez açtı. Kahveci, "Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı. Muslera'yı efsane yapan performansları buydu. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın en iyisiydi" dedi.

"SANE'YE NE OLDU?"

Son olarak Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'yi de eleştiren Kahveci, "Bir maça da top kaptırmadan başla. Ağırlaşmış, saha içinde isteksiz. Sane'ye ne oldu bilmiyorum ama çok kötü" sözleriyle dikkat çekti.