Haberler

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a olay sözler: Maçın hakkı 6-1, 7-1

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a olay sözler: Maçın hakkı 6-1, 7-1
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nihat Kahveci, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın performansını eleştirdi. Kahveci, "Bugün oyunun kazananı, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların katbekat fazlasına giren Alanyaspor'du. Cepheden şut çektiler, altı pastan gol kaçırdılar, direğe takıldılar. 90+5'te bile 3 gol atma ihtimalleri vardı. Tek eksik, topun ağlarla buluşmamasıydı. Maçın hakkı 6-1, 7-1'di" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ancak Sarı-Kırmızılıların ortaya koyduğu oyun, özellikle son dakikalarda taraftarlarını endişelendirdi. Alanyaspor'un iki topunun direkten döndüğü mücadele sonrası Nihat Kahveci, Galatasaray'ın performansını sert sözlerle eleştirdi.

"MAÇIN HAKKI 6-1, 7-1"

Galibiyete rağmen oyunun kazananının Alanyaspor olduğunu söyleyen Kahvevi, "Bugün oyunun kazananı, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların katbekat fazlasına giren Alanyaspor'du. Cepheden şut çektiler, altı pastan gol kaçırdılar, direğe takıldılar. 90+5'te bile 3 gol atma ihtimalleri vardı. Tek eksik, topun ağlarla buluşmamasıydı. Maçın hakkı 6-1, 7-1'di" dedi.

UĞURCAN ÖVGÜSÜ

Kahveci, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır'a da ayrı bir parantez açtı. Kahveci, "Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı. Muslera'yı efsane yapan performansları buydu. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın en iyisiydi" dedi.

"SANE'YE NE OLDU?"

Son olarak Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'yi de eleştiren Kahveci, "Bir maça da top kaptırmadan başla. Ağırlaşmış, saha içinde isteksiz. Sane'ye ne oldu bilmiyorum ama çok kötü" sözleriyle dikkat çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
Güllü'nün kızı gasilhanede fenalık geçirdi

Güllü'nün kızını gasilhanede böyle çıkardılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 259 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel bakım merkezinde işkence ve ölüm! Bakanlık kapısına kilidi vurdu

Özel bakım merkezinde işkence ve ölüm! Bakanlık kapısına kilidi vurdu
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Küçük kız ile annesi, kavga ettikleri genci katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.