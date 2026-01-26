Haberler

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı Haber Videosunu İzle
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi. Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını, sahanın en iyi oyuncusu Musaba'yı erken çıkardığını ve En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirtti. Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, bu durumun ciddi puan kaybına yol açtığını vurguladı.

  • Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçta teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi.
  • Nihat Kahveci, Tedesco'nun maçta doğru hamleleri yapamadığını ve Musaba'nın oyundan çıkarılmasını anlamadığını belirtti.
  • Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin ligde 7 beraberlik alarak 14 puan kaybettiğini ifade etti.

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN TEDESCO ELEŞTİRİSİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi Kontraspor'da değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın oyununu ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

"BUGÜN FORMSUZDU"

Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını savunarak, "Tedesco bana göre bugün formsuzdu. Sahanın en iyi oyuncusu Musaba'ydı. Musaba'yı neden çıkardı?" ifadelerini kullandı. Yiğit Efe'nin erken gördüğü sarı kart sonrası oyundan düşmesini eleştiren Kahveci, devre arasında değişiklik beklediğini söyledi.

MUSABA VE KANAT OYUNU ELEŞTİRİSİ

Musaba'nın oyundan çıkmasını anlamadığını vurgulayan Kahveci, "Musaba olmasa ilk yarı kaleye gidemezdin. En çok baskı kuracağın dakikalarda Musaba'yı sahadan alıyorsun" dedi. Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girmesini de eleştiren Kahveci, performansın beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.

EN-NESYRI VE DURAN YORUMU

En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirten Kahveci, "Bu kadar orta kestiğin bir maçta En-Nesyri oyuna girmeliydi" ifadelerini kullandı. Duran'ın oyuna girerken beklenti yarattığını ancak etkisiz kaldığını söyleyen Kahveci, istikrar vurgusu yaptı.

BERABERLİKLER PUAN KAYBINA YOL AÇTI

Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, "7 beraberlik 14 puan kaybı demek. Ligi takip etmeyen biri bu takımı lider sanır" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek

Herkesi ilgilendiren adım: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCemil Baştürk:

sonuna kadar haklı. bugüne kadar bala .öte yenilgisiz ilerlemememiz tamamen tesadüf. dünkü maçın tercihleri ise asla affedilemez ve hiçbir bahaneyle açıklanamaz. acilen aklını başına al tedesco. bu 2 puanı çok arıycaz biz emin olun ??

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Göztepwspor oyuncularının sırıtmalwrına, topu alıp vermemeye çalışmalarına. Hakemin her şeye müsade etmesine nediyorsunuz. Ben söyledim. Generbahçe şampiyon olamaz. Bu hafta ilk maçı bahis sisteminden kaldırdılar. Konya maçını berabere bağladılar. Düşmesin alt taraf karışsın. Antep yetseydi Kpnya bazı maçlarda puan aramak zorunda kalacaktı. Rize maçı da berabere bitecek gibiydi . 6. 10 kişi kalan takım.Antalya da yenince alt taraf karıştı.fenerbahçe şampiyon olamaz .Yapmamak için herşey var.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı