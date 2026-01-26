Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN TEDESCO ELEŞTİRİSİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi Kontraspor'da değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın oyununu ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

"BUGÜN FORMSUZDU"

Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını savunarak, "Tedesco bana göre bugün formsuzdu. Sahanın en iyi oyuncusu Musaba'ydı. Musaba'yı neden çıkardı?" ifadelerini kullandı. Yiğit Efe'nin erken gördüğü sarı kart sonrası oyundan düşmesini eleştiren Kahveci, devre arasında değişiklik beklediğini söyledi.

MUSABA VE KANAT OYUNU ELEŞTİRİSİ

Musaba'nın oyundan çıkmasını anlamadığını vurgulayan Kahveci, "Musaba olmasa ilk yarı kaleye gidemezdin. En çok baskı kuracağın dakikalarda Musaba'yı sahadan alıyorsun" dedi. Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girmesini de eleştiren Kahveci, performansın beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.

EN-NESYRI VE DURAN YORUMU

En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirten Kahveci, "Bu kadar orta kestiğin bir maçta En-Nesyri oyuna girmeliydi" ifadelerini kullandı. Duran'ın oyuna girerken beklenti yarattığını ancak etkisiz kaldığını söyleyen Kahveci, istikrar vurgusu yaptı.

BERABERLİKLER PUAN KAYBINA YOL AÇTI

Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, "7 beraberlik 14 puan kaybı demek. Ligi takip etmeyen biri bu takımı lider sanır" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.