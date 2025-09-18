Haberler

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası
Haber Videosu

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. İrfan Can Eğribayat'ın hatasına dikkat çeken Kahveci, "Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir" dedi.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, sarı-lacivertlilerin ilk yarıdaki oyununu, "Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Alanyaspor ikinci golü de bulabilirdi" ifadeleriyle eleştirdi.

"VAR ÇAĞIRMALIYDI"

Tartışmalı pozisyonlara da değinen Kahveci, "VAR tekrar çağırmalıydı. Kanıt yoksa bile inceleme gerekirdi. Oosterwolde'nin pozisyonunda da şiddeti bilmiyoruz, kendisi kalktı ve geriye koştu" dedi.

"ARTIK 3. KALECİ OLUR"

İrfan Can Eğribayat'ın hatasına dikkat çeken Kahveci, "Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bulgaristan'da nüfus alarmı: Eve dönene binlerce Euro'luk destek

Komşuda nüfus alarmı! Evine dönene dünyaları vadettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Mabel Matiz'in yeni şarkısı için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.