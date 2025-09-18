Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, sarı-lacivertlilerin ilk yarıdaki oyununu, "Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Alanyaspor ikinci golü de bulabilirdi" ifadeleriyle eleştirdi.

"VAR ÇAĞIRMALIYDI"

Tartışmalı pozisyonlara da değinen Kahveci, "VAR tekrar çağırmalıydı. Kanıt yoksa bile inceleme gerekirdi. Oosterwolde'nin pozisyonunda da şiddeti bilmiyoruz, kendisi kalktı ve geriye koştu" dedi.

"ARTIK 3. KALECİ OLUR"

İrfan Can Eğribayat'ın hatasına dikkat çeken Kahveci, "Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir" dedi.