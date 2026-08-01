Niğdeli voleybolcu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Spor Kulübü sporcusu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, altyapıda yetişen Akkuş'un transfer olmasının, kurumun sporcu yetiştirme vizyonu ile altyapı çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

Sporcuların ulusal düzeyde önemli kulüplerde yer almasını sağlayacak altyapı çalışmalarının sürdürüleceği ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, sporcunun yetişmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA