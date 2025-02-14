Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek

Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 20 Nisan 2025'te Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek Niğde Yarı Maratonu'nun hazırlıkları ele alındı. Etkinlik, çeşitli parkur uzunluklarıyla katılımcılara doğa ve kültürle iç içe bir koşu deneyimi sunacak. Maratona kayıt için son tarih 14 Nisan 2025 olarak belirlendi.

Şehit Ömer Halisdemir anısına gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu için toplantı düzenlendi.

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, 20 Nisan 2025'te Şehit Ömer Halisdemir anısına gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu ile ilgili hazırlıklar ele alındı. Katılımcılara tarih, doğa ve kültürle iç içe bir parkurda koşma fırsatı sunacak bu etkinliğin sorunsuz ilerlemesi için kurumlar arası iş birliği ve alınacak tedbirler görüşüldü. Yapılan açıklamada düzenlenecek maratonun detayları da paylaşıldı. 21K Yarı Maraton - 21,0975 km (123 m yükselti), 10K Yol Yarışı - 10 km (56 m yükselti), 5K Yol Yarışı - 5 km (56 m yükselti) olarak belirlenirken 20 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek maraton için son kayıt tarihin ise 14 Nisan 2025 olduğu hatırlatıldı. Vali Cahit Çelik; Niğde'nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek bu anlamlı koşuya tüm sporcuları ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Maratona katılmak isteyenler www.nigdeyarimaratonu.com web sayfasından kayıt olabilecek ve detaylı bilgi alabilecekler. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Rusya Çernobil'i vurdu
img

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı hareket
img

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı hareket
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.