Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30. Yıl koşusu yapıldı - Haberler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kuruluşunun 30. yılı kutlamaları çerçevesinde, Üniversite Milli İrade Meydanında koşu yarışması düzenlendi. Kadınların 2 kilometre, erkeklerin ise 4 kilometre koştuğu yarışmanın startını Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu verdi.

Merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen yarışmaya yaklaşık olarak 90 sporcu katıldı. Yarışmalarda kadınlar kategorisinde Fatma Demirel birinci, Behiye Canan Çankaya ikinci, Derya Binici üçüncü, erkeklerde ise Mehmet Ali Yıldırım birinci, Mehmet Akif Bozdoğan ikinci, Volkan Yücer üçüncü oldu. Yarışmalar neticesinde dereceye giren sporculara madalyalarını Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu takdim etti.

Madalya takdim töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, sporun ve sporcunun korunması ve desteklenmesi noktasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak ellerinden gelen desteği sağlama gayretinde olduklarını belirterek 30. Yılını kutlayan Üniversitede öğrenci odaklı sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin devam edeceğini de söyledi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Spor