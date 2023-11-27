Niğde Okul Sporları Kros Müsabakaları Sona Erdi

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Kros Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Kros Müsabakalarının heyecan dolu geçtiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü; "Okul Sporları Kros Müsabakaları heyecan dolu bir atmosferde gerçekleştirildi. Tüm sporcular iyi bir performans sergiledi. Katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. Takım ve ferdi olarak yapılan yarışma sonucunda derece alan takım ve sporcular şöyle;

Kızlar Ferdi Sıralama;

1.Damla Su Çakıl

2.Akile Kanar

3.Kıymet Eryıldız

4.Ecrin Uzer

Takım Sıralaması;

1.Çiftlik Mustafa Kemal Ortaokulu

2.19 Mayıs Ortaokulu

Erkekler Ferdi Sıralama;

1.Egemen Yıldırım

2.Eren Öcal

3.Hacı Mehmet Temur

4.Yaşar Çakıl

Takım sıralaması;

1.Çiftlik Mustafa Kemal Ortaokulu

2.19 Mayıs Ortaokulu

3.Sakarya Ortaokulu

4.Hasaköy Şehit Cemal Özcan Ortaokulu - NİĞDE