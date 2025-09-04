Niğde Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Malatya'da 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Wushu Zafer Kupası Şampiyonası'na katılan Niğde Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, önemli bir başarıya imza attı. Niğde ekibi şampiyonayı 10 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında ikinci oldu.

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular; Zehra Aktaş, Kağan Enes Eroğlu, Sümeyye Coşkun, Cemil Can Işıldar, Eylül Ceren Berber, İpek Su Tan, Alperen Arıkan, Ahmet Kaya, Onur Demirkol ve Ecem Mina Erdem oldu.

Gümüş madalyalar Pınar Semra Kahraman, Talha Ramazan Ulutürk, Yiğit Gökpınar ve Adem Aksoylu'nun olurken, Ahmet Can Aksoylu ise bronz madalya elde etti.

Antrenör Köksal Arıkan yaptığı açıklamada elde edilen başarılardan dolayı sporcuları tebrik ederken kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mahmut Karataş ile Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'ye teşekkür etti. - NİĞDE