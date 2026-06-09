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Niğdeli sporcular Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıktı

Niğdeli sporcular Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıktı
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2025-2026 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Sivas'ta düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Niğde 19 Mayıs Ortaokulu Küçük Erkek Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

2025-2026 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Sivas'ta düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Niğde 19 Mayıs Ortaokulu Küçük Erkek Takımı, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

28 ilden 45 takım ve 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Niğdeli sporcular, elde ettikleri dereceyle hem okullarını hem de kenti gururlandırdı. Takım, Türkiye üçüncülüğünü kazanarak kürsüye çıkmayı başardı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Türkiye üçüncüsü olan sporcular ve antrenörler tebrik edilirken başarılarının devamını dilendi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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