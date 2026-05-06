Haberler

Niğde'de aquathlon heyecanı yaşandı: 203 sporcu Türkiye Şampiyonası bileti aldı

Niğde'de aquathlon heyecanı yaşandı: 203 sporcu Türkiye Şampiyonası bileti aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de gerçekleştirilen Aquathlon yarışlarına 5 ilden 203 öğrenci sporcu katıldı. Yarışlar, yüzme ve koşu etabından oluşarak sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığı bir platform sundu.

Triathlon 7. Bölge 1. Tur Aquathlon Yarışları Niğde'de gerçekleştirildi.

Bölgesel düzeyde düzenlenen organizasyona 5 farklı ilden toplam 203 öğrenci sporcu katıldı. Genç sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, ilk olarak yüzme etabında mücadele eden yarışmacılar, kategorilerine göre belirlenen parkurları tamamladılar, ardından havuzdan çıkar çıkmaz geçiş alanında kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak koşu etabına geçtiler. Yüzmeden koşuya geçişin hız ve koordinasyon gerektirdiği, dayanıklılık, hız ve mücadele gücünün ön plana çıktığı yarışlarda, parkuru başarıyla tamamlayan tüm sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte ilk kez düzenlenen bu organizasyonun triatlon branşının yaygınlaşması ve genç sporcuların çok yönlü gelişimlerine katkı sunması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Dananın kuyruğu bugün kopuyor!