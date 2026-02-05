Haberler

Okul Sporları Basketbol Gençler A Yarı Final Müsabakaları açılış seremonisi yapıldı

Niğde'de düzenlenen Basketbol Gençler A Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. 16 ilden 182 sporcunun katıldığı organizasyonda, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Niğde'de Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Basketbol Gençler A Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Farklı illerden gelen sporcuların katılımıyla başlayan organizasyonda yarı final müsabakalarına 16 ilden 8 kız ve 8 erkek takımı olmak üzere toplam 182 sporcu katıldı. Açılış törenine katılan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Dorul, okul sporlarının gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, sporun disiplin, takım ruhu ve fair-play anlayışını genç yaşta kazandırdığını ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
