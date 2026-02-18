Haberler

Niğde'de floor curling müsabakaları başladı

Niğde'de floor curling müsabakaları başladı
Güncelleme:
Niğde'de düzenlenen okul sporları kapsamındaki floor curling müsabakaları, sporcuların fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Müsabakaların spor kültürünü yaygınlaştırması bekleniyor.

Niğde'de okul sporları kapsamında düzenlenen floor curling müsabakaları, 5 Şubat Spor Salonu'nda başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalarla sporcuların fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmesi amaçlandığı belirtildi.

Müsabakaların okullararası dayanışma, fair play ve spor kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, organizasyonda emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve tüm sporculara teşekkür ederek, müsabakalara katılan öğrencilere başarılar diledi.

