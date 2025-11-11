Niğde Belediyespor'dan Bahis Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Niğde Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bahsi geçen futbolcuların söz konusu maçlarda kulüp adına forma giymediği belirtildi.

Hiçbir oyuncunun kendi maçları üzerinde bahis oynadığına dair bir tespitin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PFDK sevkine konu edilen bahis işlemlerinin, kulübümüzün oynadığı karşılaşmalarla hiçbir bağının bulunmadığı, bahsi geçen futbolcularımızın iddia edilen maçlarda kulübümüz adına forma giymediği görülmüştür. Kulübümüz iddialara ilişkin sürecin her aşamasını yakından takip ediyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaları yapmayı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Gelişmeler doğrultusunda yeniden bilgi paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."