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Niğde Belediyespor'a Destek Kampanyası Başlatıldı

Niğde Belediyespor'a Destek Kampanyası Başlatıldı
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Niğde Belediyespor'un desteklenmesi amacıyla kampanya düzenlendi. Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sporun önemine vurgu yaparak halktan destek beklediklerini belirtti.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Niğde Belediye spor'a destek için kampanya başlatıldı.

Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, kentin spor alanındaki başarılarını taçlandırmak ve yeni hedeflere birlikte yürümek için bir arada olduklarını söyledi.

Niğde Belediyespor'un başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Her başarının ardında azim, emek ve fedakarlık vardır, sizlerle gurur duyuyoruz. Niğde'de gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımlar, sporun her dalında başarıyı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 7500 kişilik Niğde Stadyumu projemiz hızla ilerlemekte, parasal gerçekleşme ve fiziki gerçekleşme yüzde 91 seviyesindedir. Bu projelerle gençlerimizin ve sporcularımızın iyi şartlarda spor yapmalarını hedefliyoruz. İlimizde ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcularımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Kentte 47 ulusal, 14 uluslararası başarı elde eden sporcumuz bulunmaktadır. Toplamda 40 bin 859 lisanslı sporcumuz ve 61 milli sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Ayrıca 104 spor kulübümüzle gençlerimizi spora yönlendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sporun sadece futboldan ibaret olmadığını belirtti.

Niğde Belediyespor'un çatısı altında 990 amatör ve profesyonel sporcu bulunduğunu aktaran Özdemir, "Bununla ne kadar gurur duysak azdır, bu gurunun en büyük emekçisi sporcularımız. Spor sadece fiziksel yapılan bir şey değildir, spor bireyin ruhsal ve ahlak açısından gelişmesi için de önemlidir. Spor aktivitelerinde daha da iyi olmamız lazım çünkü Niğde, kadim bir şehir ve geçmişi onbinlerce yıl öncesine dayanan şehirde sporun daha iyi noktada olması gerekiyordu. Son zamanlarda sporda desteğe ihtiyacımız var, bundan dolayı SMS kampanyası başlattık. Tüm halkımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediyesspor Başkanı Atila Tasalı ise vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istedi.

Konuşmaların ardından, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir sponsorlara forma hediye ederek, SMS ile kampanyaya destek verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Spor
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