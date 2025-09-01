Nicolo Zaniolo Udinese'ye Kiralandı
Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar Udinese'ye kiraladığını açıkladı. Zaniolo, 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla yeni takımında mücadele edecek.
Zaniolo, Udinese'de 10 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor