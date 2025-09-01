Nicolo Zaniolo Udinese'ye Kiralandı

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar Udinese'ye kiraladığını açıkladı. Zaniolo, 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla yeni takımında mücadele edecek.

İtalya Serie A takımı Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'da İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Udinese oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Zaniolo, Udinese'de 10 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

