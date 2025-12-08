Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı

Brezilya Serie A'nın 38. haftasında Santos, Urbano Caldeira Stadı'nda Cruzeiro'yu ağırladı. Neymar'ın ilk 11'de başladığı mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Santos, maçın henüz 26. dakikasında Thaciano'nun golüyle öne geçti. Yalnızca iki dakika sonra Thaciano bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu üstünlükle tamamlandı.

SKORU JOAO SCHMIDT BELİRLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Santos oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. 60. dakikada Joao Schmidt'in attığı golle fark üçe çıktı ve mücadele bu skorla sona erdi. Bu önemli galibiyetin ardından Santos, puanını 47'ye yükselterek sezonu küme düşme hattının üzerinde tamamlamayı başardı.

NEYMAR'DAN FEDAKARLIK VE KRİTİK GOLLER

Bir süredir sakatlığına rağmen ameliyat olmayı reddederek takımının yanında olmayı seçen Neymar, Santos'un ligde kalma mücadelesine büyük katkı verdi. Son üç maçta kaydettiği beş golle adeta takımı sırtlayan yıldız oyuncu, performansıyla kulübü küme düşmekten kurtaran isim oldu. Neymar'ın bu fedakâr tavrı ve yüksek formu, taraftarlardan büyük takdir topladı.