Haberler

Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı

Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Serie A'nın son haftasında Santos, Cruzeiro'yu 3-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Sakatlığına rağmen oynamayı tercih eden Neymar, son üç maçta attığı beş golle Santos'un küme düşme hattından uzaklaşmasında başrol oynadı. Neymar'ın fedakar tavrı ve yüksek formu, taraftarlardan büyük takdir topladı.

Brezilya Serie A'nın 38. haftasında Santos, Urbano Caldeira Stadı'nda Cruzeiro'yu ağırladı. Neymar'ın ilk 11'de başladığı mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Santos, maçın henüz 26. dakikasında Thaciano'nun golüyle öne geçti. Yalnızca iki dakika sonra Thaciano bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu üstünlükle tamamlandı.

SKORU JOAO SCHMIDT BELİRLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Santos oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. 60. dakikada Joao Schmidt'in attığı golle fark üçe çıktı ve mücadele bu skorla sona erdi. Bu önemli galibiyetin ardından Santos, puanını 47'ye yükselterek sezonu küme düşme hattının üzerinde tamamlamayı başardı.

NEYMAR'DAN FEDAKARLIK VE KRİTİK GOLLER

Bir süredir sakatlığına rağmen ameliyat olmayı reddederek takımının yanında olmayı seçen Neymar, Santos'un ligde kalma mücadelesine büyük katkı verdi. Son üç maçta kaydettiği beş golle adeta takımı sırtlayan yıldız oyuncu, performansıyla kulübü küme düşmekten kurtaran isim oldu. Neymar'ın bu fedakâr tavrı ve yüksek formu, taraftarlardan büyük takdir topladı.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Ölü ve yaralılar var
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Trafikte 10 dakika kalana devlet para ödeyecek
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı

Kimsenin hayır diyemediği yiyecek de listede: Uzak durun!
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

Fernebahce şampiyon oldu
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.