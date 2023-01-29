Newcastle United çıldırdı! Everton'ın genç yıldızı rekor paraya imzayı attı

Newcastle United, Everton'dan 21 yaşındaki futbolcu Anthony Gordon'u 51.2 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Böylece İngiliz futbolcu, Premier Lig ekibinin tarihindeki en pahalı ikinci transfer oldu. Newcastle United'ın en pahalı transferi ise 70 milyon euro bonservis bedeli ödenen Alexander Isak.

Premier Lig'de bu sezon zirvenin en güçlü takipçilerinden biri olan Newcastle United, tarihi bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, Everton'dan Anthony Gordon'u rekor bir ücrete renklerine bağladı.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER

Newcastle United, Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Anthony Gordon'u 51.2 milyon euro karşılığında transfer etti. İngiliz futbolcu böylece Premier Lig ekibinin tarihindeki en pahalı ikinci transfer oldu.

ISAK İÇİN 70 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Newcastle United tarihinin en pahalı transferi ise bonservisi için 70 milyon euro ödenen Alexander Isak. Bu sezon Everton formasıyla 18 maça çıkan sol kanat Anthony Gordon, 3 gol atma başarısı gösterdi.