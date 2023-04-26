Newcastle United'a 6-1 yenilen Tottenham, taraftarların bilet ücretini iade edecek

Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham Hotspur, deplasmanda Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu. Kalesinde 21 dakikada 5 gol gören İngiliz ekibinde yönetim, maçı tribünde izleyen taraftarlar için sürpriz bir karar aldı.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Tarihi mağlubiyetin ardından Tottenham yönetimi maçı tribünde izleyen taraftarların bilet ücretlerini iade etme kararı aldı.

"İŞLERİ YOLUNA KOYMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tottenham'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Takım olarak hayal kırıklığı ve kızgınlığınızı anlıyoruz. Bu durumlarda kelimelerin yeterli olmayacağını biliyoruz ama bize inanın, böyle bir yenilgi acı veriyor. İç ve dış sahadaki desteğiniz için minnet duyuyor, St James' Park'taki maça giden taraftarların bilet ücretlerini geri ödemek istiyoruz. Bunun pazar günü yaşananları değiştirmeyeceğini biliyoruz ama perşembe akşamı oynayacağımız Manchester United maçında işleri yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Desteğiniz bizim için çok şey ifade ediyor. Takımımızı sadece birlikte ileriye taşıyabiliriz." ifadeleri kullanıldı.