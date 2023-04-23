Newcastle, Tottenham'ın fiyakasını fena bozdu! Skor tabelasını görenler defalarca ekranı kontrol etti

İngiltere Premier Lig 32. hafta maçında Newcastle United, sahasında Tottenham'ı 6-1'lik skorla mağlup etti. 6-1'lik maçta galibiyeti getiren golleri Jacob Murphy (2), Joelinton, Alexander Isak (2) ve Callum Wilson kaydetti.

21 DAKİKADA 5-0

Newcastle United, maçın 21. dakikasında skoru 5-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Tottenham, 46'da kaleci değiştirdi. Lloris'in yerine Fraser Forster oyuna girdi. Tottenham'ın tek sayısı Harry Kane'den geldi. Tottenham, 2016'dan sonra ilk kez kalesinde bir lig maçında 5 gol gördü.

REKOR MANCHESTER CITY'NİN

Tottenham ağlarını ilk 21 dakikada 5 kez havalandıran Newcastle, Premier Lig tarihinde bir maçta 5 gole en erken ulaşan ikinci takım oldu. Manchester City, 2019'da Watford ağlarına 18 dakikada 5 gol bırakmıştı.