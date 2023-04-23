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Newcastle, Tottenham'ın fiyakasını fena bozdu! Skor tabelasını görenler defalarca ekranı kontrol etti

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Tottenham'ı 6-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, 21'inci dakikada skoru 5-0'a getirdi. İkinci yarının başında kaleci değiştiren Tottenham, çift haneli mağlubiyetten güç bela kurtuldu.

İngiltere Premier Lig 32. hafta maçında Newcastle United, sahasında Tottenham'ı 6-1'lik skorla mağlup etti. 6-1'lik maçta galibiyeti getiren golleri Jacob Murphy (2), Joelinton, Alexander Isak (2) ve Callum Wilson kaydetti.

Newcastle, Tottenham'ın fiyakasını fena bozdu! Skor tabelasını görenler defalarca ekranı kontrol etti

21 DAKİKADA 5-0

Newcastle United, maçın 21. dakikasında skoru 5-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Tottenham, 46'da kaleci değiştirdi. Lloris'in yerine Fraser Forster oyuna girdi. Tottenham'ın tek sayısı Harry Kane'den geldi. Tottenham, 2016'dan sonra ilk kez kalesinde bir lig maçında 5 gol gördü.

Newcastle, Tottenham'ın fiyakasını fena bozdu! Skor tabelasını görenler defalarca ekranı kontrol etti

REKOR MANCHESTER CITY'NİN

Tottenham ağlarını ilk 21 dakikada 5 kez havalandıran Newcastle, Premier Lig tarihinde bir maçta 5 gole en erken ulaşan ikinci takım oldu. Manchester City, 2019'da Watford ağlarına 18 dakikada 5 gol bırakmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Tottenham Hotspur FC Newcastle United FC Spor Haberler

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