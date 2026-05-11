Haberler

NBA'de 76ers'ı süpüren Knicks, konferans finaline çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'ı 144-114'lik skorla mağlup eden New York Knicks, seriyi 4-0 ile tamamlayarak finale yükseldi. Maçta Knicks, 25 üçlükle play-off rekorunu egale etti.

Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) Philadelphia 76ers'ı 144-114 mağlup ederek seriyi 4-0 kazanan New York Knicks, Doğu Konferansı'nda finale çıktı.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçta Knicks, 76ers potasına gönderdiği 25 üçlükle play-off rekorunu egale etti.

Knicks'te sakatlanan OG Anunoby'nin yerine ilk 5'te başlayan Deuce McBride, 25 sayıyla en skorer isim olurken, Jalen Brunson 22 sayı, Josh Hart ve Karl-Anthony Towns ise 17'şer sayı üretti.

76ers'ta ise Joel Embiid 24, Tyrese Maxey 17 sayıyla oynadı. 10 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 blok kaydetti.

Üst üste iki sezondur konferans finaline yükselen Knicks, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.

Timberwolves, seriyi eşitledi

Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-109 yenerek seriyi 2-2 yaptı.

Anthony Edwards'ın 36 sayıyla takımını sırtladığı mücadelede, Naz Reid 15 sayı, Rudy Gobert 13 ribaunt, 11 sayılık performans sergiledi.

İkinci çeyreğin başında Naz Reid'in boynuna dirsek attığı gerekçesiyle Victor Wembanyama'nın ihraç edildiği Spurs'te, De'Aaron Fox ve Dylan Harper 24'er, Stephon Castle 20 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Çiftlikte yürek yakan olay! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı

Çiftlikte facia! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor