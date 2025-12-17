Haberler

NBA Kupası'nda şampiyon New York Knicks

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Knicks, NBA Kupası finalinde San Antonio Spurs'ü 124-113 yenerek tarihindeki ilk kupasını kazandı. Jalen Brunson, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA Kupası finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 124-113'lük skorla mağlup ederek, kupayı ilk kez kazandı.

Bu yıl 3. kez düzenlenen NBA Kupası'nın finalde Batı Konferansı'ndan San Antonio Spurs ile Doğu Konferansı'ndan New York Knicks, Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi. New York Knicks, rakibini 124-113'lük skorla mağlup ederek, NBA Kupası'nda şampiyon oldu. Knicks böylece ilk kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdi. New York'ta OG Anunoby 28 sayı, Jalen Brunson 25 sayı ve Karl-Anthony Towns da 16 sayı, 11 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'ta ise Dylan Harper 21 sayı, Victor Wembanyama 18 sayı ve De'Aaron Fox da 16 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA Kupası'nın MVP'si (En değerli oyuncusu) New York Knicks'in ABD'li basketbolcusu Jalen Brunson seçildi.

Öte yandan New York, NBA Kupası'nı kazanarak 1973 yılından sonra ilk kez kupa sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Dünyaca ünlü iş insanı çalışanlarına 30'ar milyon lira prim dağıttı

Ünlü iş insanından çalışanlarına servet! Rakam 30 milyon lirayı buldu
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Rafa Silva Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Dünya Kupası için ucuz bilet

Dünyanın beklediği organizasyonda yeni gelişme
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
title