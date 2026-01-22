Haberler

New York Knicks'ten, Brooklyn Nets'e 54 sayı fark

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de New York Knicks, Madison Square Garden'da Brooklyn Nets'i 120-66 mağlup ederek ligdeki 26. galibiyetini elde etti. Jalen Brunson ve Landry Shamet'in etkili performanslarıyla dikkat çeken Knicks, rakiplerine büyük bir üstünlük sağladı.

NBA'de New York Knicks, evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 54 sayı farkla 120-66 mağlup etti

NBA'de normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 120-66'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 26. galibiyetini kazanan New York'ta Jalen Brunson 20 sayı, Landry Shamet de 18 sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 30. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Michael Porter Jr. 12 sayı ve Ziaire Williams da 11 sayıyla katkı verdi.

Shai Gilgeous Alexander'dan 40 sayı

Oklahoma City Thunder ise Fiserv Forum'da oynadığı Milwaukee Bucks'ı 122-102'lik skorla yendi ve 37. galibiyetini elde etti. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 40 sayı, 11 asistle ön plana çıkarken, Ajay Mitchell ve Kenrich Williams da 18'er sayı kaydetti. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 87 - Cleveland Cavaliers: 94

New York Knicks: 120 - Brooklyn Nets: 66

Boston Celtics: 119 - Indiana Pacers: 104

Memphis Grizzlies: 122 - Atlanta Hawks: 124

New Orleans Pelicans: 104 - Detroit Pistons: 112

Milwaukee Bucks: 102 - Oklahoma City Thunder: 122

Sacramento Kings: 109 - Toronto Raptors: 122 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu