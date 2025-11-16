New Orleans Pelicans'ta Willie Green ile Yollar Ayrıldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green ile yollar ayrıldı.
NBA'in açıklamasında, Pelicans'ta 5. sezonunu geçiren ABD'li çalıştırıcı Green'in görevine son verildiği belirtildi.
Yardımcı antrenör James Borrego'nun takımın başında geçici yer alacağı ifade edildi.
Pelicans, Green'in göreve geldiği 2021'den beri 150 galibiyet, 190 mağlubiyet yaşadı.
Bu sezon son 4 maçını kaybeden Pelicans, 2 galibiyet ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer aldı.
