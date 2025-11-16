Haberler

New Orleans Pelicans'ta Willie Green ile Yollar Ayrıldı

Güncelleme:
NBA ekibi New Orleans Pelicans, başantrenör Willie Green'in görevine son verdi. Green, 2021 yılında göreve başlamıştı ve takım, onun yönetiminde 150 galibiyet ve 190 mağlubiyet aldı. Yardımcı antrenör James Borrego geçici olarak takımın başına geçecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green ile yollar ayrıldı.

NBA'in açıklamasında, Pelicans'ta 5. sezonunu geçiren ABD'li çalıştırıcı Green'in görevine son verildiği belirtildi.

Yardımcı antrenör James Borrego'nun takımın başında geçici yer alacağı ifade edildi.

Pelicans, Green'in göreve geldiği 2021'den beri 150 galibiyet, 190 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon son 4 maçını kaybeden Pelicans, 2 galibiyet ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer aldı.

