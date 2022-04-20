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NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-15 Nisan 2022 tarihlerinde Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Lig Tenis Erkekler Müsabakasına katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-15 Nisan 2022 tarihlerinde Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Lig Tenis Erkekler Müsabakasına katıldı. NEVÜ Erkek Tenis Takımı 31 farklı üniversite takımının katılım sağladığı 2. Lig Tenis Erkek Müsabakalarını 1. olarak tamamlayarak, bir üst lige olan 1. Lige yükseldi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Tenis Erkek Takımı Antrenörü Öğr. Gör. Osman Dişçeken ve sporcular Hilmi Danışman, Oğuz Hakan Sözüer, serhat Tufan ve Utku Batur'u elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Tenis, Spor, Haberler

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