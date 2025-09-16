Nevşehir'de WTT Cappadocia 2025 Masa Tenisi Şampiyonası Başladı

Nevşehir'de düzenlenen WTT Cappadocia 2025 Büyükler Masa Tenisi Şampiyonası başladı.

Dünya Masa Tenisi Federasyonu takviminde yer alan ekinlik, 30 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplam 5 kategoride gerçekleştirilen şampiyona, tekli kadın kategorisinde İspanya'dan Eugenia Sastre ve İran'dan Fatemeh Kalantari ile Azerbaycan'dan Laman Abdulhamidov ve İran'dan Mahshid Asthari arasındaki mücadelelerle başladı.

İlk müsabakalarda Sastre ve Asthari rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Etkinliğe katılan sporcular, kendileri için oluşturulan antrenman alanında karşılaşma için hazırlanıyor.

Şampiyona, 20 Eylül Cumartesi günü sona erecek.