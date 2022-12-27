Neşteri vurdu! Hatay maçına saatler kala Jorge Jesus'tan şaşırtan karar

Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Hatayspor maçında değişikliğe gidiyor. Portekizli hocanın savunmada 4'lü savunmaya geçerek, Serdar Aziz'den formayı alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor maçında sarı-lacivertliler adına sahanın en iyilerinden olarak görülen Serdar Aziz, Hatayspor maçında kulübeye çekiliyor.

TAKTİK DEĞİŞECEK

Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Hatayspor maçında taktiksel değişikliklere gidecek.

SERDAR AZİZ KULÜBEYE

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekizli hoca 4'lü savunmaya geçerek Serdar Aziz'den formayı alacak. Jorge Jesus, Hatayspor karşısında savuna hattında Gustavo ve Szalai ikilisine şans verecek.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçında muhtemel 11'i şöyle:

Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, King, Valencia