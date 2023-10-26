Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilogramda güreşerek finalde Alina Shauchuk'ı mağlup ederek 2. kez dünya şampiyonu oldu. Türk sporcu, kadınlarda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2. kez dünya şampiyonu oldu

İSTANBUL,

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilogramda güreşen Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk'ı 2-1 mağlup ederek 2. kez dünya şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın kadınlar 68 kilo finalinde Nesrin Baş, bağımsız sporcu Alina Shauchuk ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde kadınlarda ikinci kez altın madalya kazanan ilk kadın Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Beşiktaş Kulübü'nden de yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız şu günlerde, dünya şampiyonu olarak ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Nesrin Baş'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.