Nesrin Baş Finalde! Güreş Şampiyonasında Altın Madalya Peşinde
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilogramda mücadele eden Nesrin Baş, yarı finalde Çinli rakibini yenerek finale yükseldi. Nesrin, finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşacak.

HIRVATİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar müsabakalarında mindere çıkan Nesrin Baş adını finale yazdırdı.

72 kilogramda güreşen Nesrin Baş yarı final maçında Çinli Zelu Li'yi 9-6 yenerek altın madalya kazanma şansını sürdürdü. Nesrin Baş final maçında yarın Ukraynalı Alla Belinska ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Büyükler Dünya Şampiyonası kadınlar 72 kilogramda mücadele eden sporcumuz Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
