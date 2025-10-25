Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyon olma başarısını gösterdi. Aynı zamanda kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.
Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.
Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.
Milli güreşçinin dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki finalleri şöyle:
23 yaş altı:
2022 İspanya-Dünya şampiyonu
2023 Arnavutluk-Dünya şampiyonu
2023 Romanya-Avrupa şampiyonu
2024 Arnavutluk-Dünya ikincisi
2025 Arnavutluk-Avrupa şampiyonu
2025 Sırbistan-Dünya şampiyonu
Büyükler:
2024 Romanya-Avrupa şampiyonu
2025 Slovakya-Avrupa ikincisi
2025 Hırvatistan-Dünya ikincisi
20 yaş altı:
2022 Romanya-Avrupa şampiyonu