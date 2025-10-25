Haberler

Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyon olma başarısını gösterdi. Aynı zamanda kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.

Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.

Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.

Milli güreşçinin dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki finalleri şöyle:

23 yaş altı:

2022 İspanya-Dünya şampiyonu

2023 Arnavutluk-Dünya şampiyonu

2023 Romanya-Avrupa şampiyonu

2024 Arnavutluk-Dünya ikincisi

2025 Arnavutluk-Avrupa şampiyonu

2025 Sırbistan-Dünya şampiyonu

Büyükler:

2024 Romanya-Avrupa şampiyonu

2025 Slovakya-Avrupa ikincisi

2025 Hırvatistan-Dünya ikincisi

20 yaş altı:

2022 Romanya-Avrupa şampiyonu

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
