Futbol: Nesine 3. Lig play-off
Nesine 3. Lig play-off etabında 2. tur rövanş maçları tamamlandı. Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor, 52 Orduspor FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor finalde mücadele edecek.
?Nesine 3. Lig play-off etabında 2. tur rövanş maçları tamamlandı.
Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor, 52 Orduspor FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor, turda rakiplerine üstünlük kurarak play-off finaline yükseldi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor: 3-1 (İlk maç 1-1)
Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor: 3-4 (İlk maç 0-0)
52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0 (İlk maç 1-1)
Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0 (İlk maç 0-2)
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat