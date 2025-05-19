Nesine 3. Lig Play-Off Kayıtları Tamamlandı: Finalistler Belli Oldu

Nesine 3. Lig Play-Off Kayıtları Tamamlandı: Finalistler Belli Oldu
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Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları sonrası AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor finale yükseldi. Finale çıkan takımlar iki ekip arasındaki Nesine 2. Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek.

Futbolda Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları yapıldı.

Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor tur atlayarak finale yükseldi.

İki takımın Nesine 2. Lig'e yükseleceği finallerde Muşspor ile Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya gelecek.

Bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2 (0-2)

Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 4-1 (0-1)

Karşıyaka-Muşspor: 1-2 (0-0)

Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (1-0)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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