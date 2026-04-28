Nesine 3. Lig: Eskişehirspor: 3 Balıkesirspor: 0
Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur rövanş maçında Eskişehirspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Arda Okumuş, Recep Pekgöz, Murat Şenel, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Kaan Baysal (Mustafa İnan dk. 64), Batuhan Doğrukıran (İsmail Kulet dk. 82), Akın Akman, Christopher Jakob Kröhn (Deniz Keskin dk. 90+5)
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Ahmet Gülay (Celal Emir Dede dk. 75), Harun Toprak, Erşan Yaşa, Kuban Altunbudak, Yekta Sönmez, Tayfun Kırca, Necat Aydın (Ali Topçu dk. 69), Yiğit Bayındır (Ozan Karabacak dk. 46), Akın Arıcan (Muhammed Yıldırım dk. 88), Sedat Yiğit Kurnaz
Goller: Akın Akman (dk. 19), Christopher Jakob Kröhn (dk. 63 ve 90+3)
Sarı kartlar: Talha Özler, Recep Pekgöz, Ozan İsmail Koç, Christopher Jakob Kröhn (Eskişehirspor), Harun Toprak (Balıkesirspor) - ESKİŞEHİR