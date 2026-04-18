Nesine 3. Lig'de play-off programı açıklandı

Nesine 3. Lig'de play-off müsabakalarının programı belli oldu.

2. Grup'ta bugün oynanması gereken Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe Türk Metal 1963 müsabakası, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem tarafından tatil edildi. Gruptaki play-off programı, müsabaka ile ilgili disiplin süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

12 Bingölspor'un şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği grupta Erciyes 38, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurt play-off'u garantiledi. Muhtemelen hükmen galip ilan edilecek Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'un da play-off'a girmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off maçlarının programı şöyle:

Birinci tur ilk maçlar

1. Grup:

23 Nisan Perşembe:

15.00 Karalar İnşaat Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)

3. Grup:

24 Nisan Cuma:

15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)

20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yozgat Şehir)

4. Grup:

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)

20.00 NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

Birinci tur ikinci maçlar

1. Grup:

27 Nisan Pazartesi:

16.00 Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor (General Basri Saran)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgut (İBB 100. Yıl)

3. Grup:

28 Nisan Salı:

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Şehit Vefa Karakurdu)

20.00 52 Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

4. Grup:

20.00 Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

20.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)