Nesine 3. Lig'de 7. hafta 7 maçla başladı, Eskişehirspor Altay'ı 4-1 yendi

Nesine 3. Lig'de 7. hafta 7 maçla başladı, Eskişehirspor Altay'ı 4-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası 7 karşılaşmayla başladı. Oynanan maçlarda Eskişehirspor, Altay'ı 4-1 yenerken Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor'u 3-0, Fatsa Belediyespor da Galataspor'u 2-1 mağlup etti.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası 7 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Galataspor-Fatsa Belediyespor: 1-2
İnkılap Futbol-Gölcükspor: 1-1
Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980: 1-2
2. Grup:
Altay- Eskişehirspor : 1-4
3. Grup:
Bitlis 1916 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1
Adanaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3
1964 Silifkespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2
Kaynak: AA