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Nesine 3. Lig'de 7. hafta 7 maçla başladı, Eskişehirspor Altay'ı 4-1 yendi

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Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası 7 karşılaşmayla başladı. Oynanan maçlarda Eskişehirspor, Altay'ı 4-1 yenerken Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor'u 3-0, Fatsa Belediyespor da Galataspor'u 2-1 mağlup etti.

Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası 7 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Galataspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

İnkılap Futbol-Gölcükspor: 1-1

Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980: 1-2

2. Grup:

Altay- Eskişehirspor : 1-4

3. Grup:

Bitlis 1916 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1

Adanaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3

1964 Silifkespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2

Kaynak: AA
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