Futbol: Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig'de 26. hafta, dört grup arasında oynanan maçlarla tamamlandı. Gruplarda farklı sonuçlar elde edildi.

Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Beykoz İshaklıspor-Galata Spor: 1-1

İnkılap Futbol SK-İnegöl Kafkasspor: 3-1

Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-3

2. Grup

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol SK: 2-0

Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK-Diyarbekirspor: 1-1

12 Bingölspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 1-1

Kırıkkale FK-Nigde Belediyespor: 1-0

3. Grup

Pazarspor-Tokat Belediyespor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 1-2

Artvin Hopaspor-TCH Group Zonguldakspor: 2-1

4. Grup

Oktaş Uşakspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-2

Altay-Alanya 1221 Futbol SK: 0-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Karşıyaka: 0-5

Ayvalıkgücü Belediyespor-Kütahyaspor: 0-1

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
