Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'in 25. haftası 14 karşılaşmayla başladı. Bugün oynanan maçlarda çok sayıda gol kaydedilirken, dikkat çeken eşitlikler de yaşandı.
?Nesine 3. Lig'in 25. haftası, gruplarda oynanan 14 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Kestel Çilekspor: 0-0
Edirnespor-Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 1-1
İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947: 3-2
Galataspor-İnkılap Futbol: 0-1
2. Grup
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1
Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-2
3. Grup
TCH Group Zonguldakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2
Çayelispor-1926 Bulancakspor: 1-2
Giresunspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-0
4. Grup
Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-0
Söke 1970 SK-Eskişehirspor: 0-4
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-İzmir Çoruhlu FK: 3-1
Alanya 1221 Futbol-Nazillispor: 5-1