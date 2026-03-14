Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'in 25. haftası 14 karşılaşmayla başladı. Bugün oynanan maçlarda çok sayıda gol kaydedilirken, dikkat çeken eşitlikler de yaşandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Kestel Çilekspor: 0-0

Edirnespor-Bursa Nilüfer Futbol: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 1-1

İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947: 3-2

Galataspor-İnkılap Futbol: 0-1

2. Grup

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1

Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-2

3. Grup

TCH Group Zonguldakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2

Çayelispor-1926 Bulancakspor: 1-2

Giresunspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-0

4. Grup

Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-0

Söke 1970 SK-Eskişehirspor: 0-4

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-İzmir Çoruhlu FK: 3-1

Alanya 1221 Futbol-Nazillispor: 5-1

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

