Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi
Ligde 6 Eylül'de başlayacak normal sezon, 24 Nisan 2027'de sona erecek
Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen törene TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ile TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı ile Nesine 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.
Murat Şahin, fikstür çekimi öncesi yaptığı konuşmada takımlara başarılar dileyerek "Yarın milletimizin iradesine ve demokrasisine sahip çıkarak tarih yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü. Bu vesileyle, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu sezon Nesine 3. Lig, 6 Eylül'de başlayacak. Türk Telekom ile yaptığımız anlaşmayla yeni sezonda Tivibu Spor'dan maçlar canlı yayımlanacak. Bu anlaşma, ilçe ve şehir takımlarımızın görünürlüğünü daha da artıracak. Marka değerimiz daha da yükselecek. Türk futboluna sağladıkları kıymetli katkılar dolayısıyla Türk Telekom ailesine ve ligimizin isim sponsoru Nesine.com'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Üç gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon, 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak normal sezon, 24 Nisan 2027'de tamamlanacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
1. Grup
Orduspor 1967-Düzcespor
Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor
İnkılap Futbol-Zonguldakspor
Amasyaspor-Gölcükspor
Galataspor-Pazarspor
Silivrispor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri
Karabük İdmanyurdu-Bulvarspor
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor
Yalova FK 77-Tokat Belediyespor
2. Grup
Tire 2021 FK-Ayvalıkgücü Belediyespor
Altay-Denizli İdmanyurdu 1959
Etimesgutspor-Karşıyaka
Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol
Kepezspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri
Balıkesirspor-Bucaspor 1928
Bigaspor-Uşakspor
1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer Futbol
Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 SK
3. Grup
Yeni Malatyaspor-Karaman FK
Bitlis 1916 Futbol-Silifke Belediyespor
Ağrı 1970 SK-Erciyes 38 Futbol
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırşehir Futbol
Kırıkkale FK-Karaköprü Belediyespor
Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor
Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü
Adanaspor-Niğde Belediyespor
Yeni Mersin İdmanyurdu-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor