Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen törene TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ile TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı ile Nesine 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Murat Şahin, fikstür çekimi öncesi yaptığı konuşmada takımlara başarılar dileyerek "Yarın milletimizin iradesine ve demokrasisine sahip çıkarak tarih yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü. Bu vesileyle, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu sezon Nesine 3. Lig, 6 Eylül'de başlayacak. Türk Telekom ile yaptığımız anlaşmayla yeni sezonda Tivibu Spor'dan maçlar canlı yayımlanacak. Bu anlaşma, ilçe ve şehir takımlarımızın görünürlüğünü daha da artıracak. Marka değerimiz daha da yükselecek. Türk futboluna sağladıkları kıymetli katkılar dolayısıyla Türk Telekom ailesine ve ligimizin isim sponsoru Nesine.com'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üç gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon, 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak normal sezon, 24 Nisan 2027'de tamamlanacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

1. Grup

Orduspor 1967-Düzcespor

Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor

İnkılap Futbol-Zonguldakspor

Amasyaspor-Gölcükspor

Galataspor-Pazarspor

Silivrispor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri

Karabük İdmanyurdu-Bulvarspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor

Yalova FK 77-Tokat Belediyespor

2. Grup

Tire 2021 FK-Ayvalıkgücü Belediyespor

Altay-Denizli İdmanyurdu 1959

Etimesgutspor-Karşıyaka

Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol

Kepezspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri

Balıkesirspor-Bucaspor 1928

Bigaspor-Uşakspor

1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer Futbol

Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 SK

3. Grup

Yeni Malatyaspor-Karaman FK

Bitlis 1916 Futbol-Silifke Belediyespor

Ağrı 1970 SK-Erciyes 38 Futbol

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırşehir Futbol

Kırıkkale FK-Karaköprü Belediyespor

Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor

Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü

Adanaspor-Niğde Belediyespor

Yeni Mersin İdmanyurdu-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor