Nesine 3. Lig: Balıkesirspor: 2 Eskişehirspor: 1

Nesine 3. Lig play-of 1. tur ilk maçında Balıkesirspor, sahasında Eskişehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Ahmet Necat Aydın ve 14. dakikada Akın Arıcan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 65 dakikada Eskişehirspor Tayfun Tatlı'nın fileleri havalandırmasıyla skor 2-1'e geldi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca mücadele Balıkesirspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Serinin 2. maçı 28 Nisan Salı günü Eskişehir'de oynanacak. Play-of finaline çıkan takım Eskişehir'de belli olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı