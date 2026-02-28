Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'in 23. haftası 14 karşılaşma ile başladı. Maçlarda yapılan mücadeleler sonucunda çeşitli takımların performansları kaydedildi.

?Nesine 3. Lig'in 23. haftası, gruplarda oynanan 14 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Galataspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 3-1

Yalova FK 77-Küçükçekmece Sinopspor: 0-0

Astor Enerji Çankayaspor-Silivrispor: 1-3

İnkılap Futbol-Kestel Çilekspor: 0-0

2. Grup:

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-12 Bingölspor: 1-1

MDGRUP Osmaniyespor-Silifke Belediyespor: 1-1

3. Grup:

52 Orduspor-Artvin Hopaspor: 3-0

Amasyaspor-Çayelispor: 2-0

Karabük İdmanyurdu-1926 Bulancakspor: 1-0

4. Grup:

Tire 2021 FK-Oktaş Uşakspor: 0-1

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Denizli İdmanyurdu 1959: 0-1

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-İzmir Çoruhlu FK: 1-0

Eskişehirspor-Afyonspor: 3-0

Kaynak: AA / Metin Arslancan
500

