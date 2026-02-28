Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'in 23. haftası 14 karşılaşma ile başladı. Maçlarda yapılan mücadeleler sonucunda çeşitli takımların performansları kaydedildi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Galataspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 3-1
Yalova FK 77-Küçükçekmece Sinopspor: 0-0
Astor Enerji Çankayaspor-Silivrispor: 1-3
İnkılap Futbol-Kestel Çilekspor: 0-0
2. Grup:
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-12 Bingölspor: 1-1
MDGRUP Osmaniyespor-Silifke Belediyespor: 1-1
3. Grup:
52 Orduspor-Artvin Hopaspor: 3-0
Amasyaspor-Çayelispor: 2-0
Karabük İdmanyurdu-1926 Bulancakspor: 1-0
4. Grup:
Tire 2021 FK-Oktaş Uşakspor: 0-1
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Denizli İdmanyurdu 1959: 0-1
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-İzmir Çoruhlu FK: 1-0
Eskişehirspor-Afyonspor: 3-0