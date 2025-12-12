Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Futbolda Nesine 3. Lig'de 13. hafta maçları oynandı. Gruplarda önemli mücadeleler gerçekleşti ve sonuçlar belli oldu. Bu hafta öne çıkan karşılaşmalarda çeşitli takımlar galibiyet elde etti.

Futbolda, Nesine 3. Lig'de 13. haftanın perdesi açıldı.

Gruplardaki müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Astor Enerji Çankayaspor-İnkılap Futbol: 1-1

Edirnespor-Çorluspor 1947: 0-5

Yalova FK 77-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1

İnegöl Kafkasspor-Galata SK: 4-0

Bursa Yıldırımspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-2

2. Grup

Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-12 Bingölspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-1

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Kilis 1984: 1-2

Diyarbekirspor-Erciyes 38 Futbol: 1-2

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

Niğde Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2

3. Grup

Çayelispor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-1

1926 Bulancakspor-Sebat Gençlikspor: 0-3

Karabük İdmanyurdu-Fatsa Belediyespor: 0-1

Amasyaspor FK-Artvin Hopaspor: 3-2

Orduspor 1967-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5

4. Grup

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Oktaş Uşakspor: 1-2

Nazillispor-Afyonspor: 1-1

İzmir Çoruhlu FK-Altay: 0-1

Tire 2021 FK-Söke 1970: 1-0

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
