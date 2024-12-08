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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Elazığ FK ve Kemerkent Bulvarspor Berabere Kaldı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Elazığ FK ve Kemerkent Bulvarspor Berabere Kaldı
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Nesine 3. Lig 1. Grup 14. haftasında 23 Elazığ FK, Kemerkent Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Mert ve Burak Kaan'dan (Elazığ FK), Yunus Emre ve Gülhan'dan (Kemerkent Bulvarspor) geldi.

Nesine 3. Lig 1. Grup 14. Haftası'nda 23 Elazığ FK, konuk ettiği Kemerkent Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Hakan Aktaş, Emir Kılıçarslan, Oğuzhan Kocaçoban

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Güray Fırat, Boran Tütünci ( Burak Kaan dk. 69), Görkem Can Güner (Berke dk. 46), Muzaffer Doğan, Güney Sağır (Fatih dk. 31), Emin Altunay (Hüseyin Akın dk. 87), İlyas Kahraman, Mert Kurt, Sezer Kahraman, Musa Bulut

Kemerkent Bulvarspor: Ali Taha Demir, İsmail Konuk, Enes Ersoy Öztürk (Ali Can dk. 84), Tezcan Erdoğan (Muhammed dk. 63), Ayberk Altan (Umut Yaşar dk. 88), Gülhan Üreyen (Muhammed Emin dk. 84), Erkin Kocakahya, Bartu Ermiş, Yunus Emre Karagöz (Salim dk. 63), Kaan Güdü, Fatih Kızılay

Goller: Mert (dk. 40), Burak Kaan (dk. 89) (23 Elazığ FK), Yunus Emre (dk. 7), Gülhan (dk. 32) (Kemerkent Bulvarspor)

Sarı kartlar: Güray, Emin (23 Elazığ FK), Enes Ersoy, Gülhan (Kemerkent Bulvarspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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