Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de Heyecan Dorukta

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de yarın oynanacak müsabakalar büyük heyecana sahne olacak.

Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta 1 takım daha 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 3 sırayı alacak ekipler ise 3. Lig'e düşecek.

Ligde 32. hafta müsabakalarının hepsi yarın saat 15.00'te başlayacak.

Beyaz Grup

2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftaya Batman Petrolspor'un 4 puan önünde lider giren Sarıyer, yarın Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK'ye konuk olacak. Sarıyer'in yarın rakibini mağlup etmesi Batman Petrolspor'un ise konuk edeceği E Koleji Isparta 32 Spor'a puan kaybı halinde Sarıyer 1. Lig'e çıkmayı garantileyecek.

GMG Kastamonuspor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK ve Altınordu'nun play-off barajında olduğu grupta son 3 haftaya 49'ar puanla giren İskenderunspor ile Beykoz Anadoluspor, play-off için iddiasını sürdürüyor.

Afyonspor'un lige veda ettiği grupta düşme hattında bulunan ekiplerden Karaköprü Belediyespor ile Altay'ın yarın alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta şampiyonluk için kritik müsabakada 67 puanlı lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, yarın takipçisi 66 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor'a konuk olacak. Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Aksaray temsilcisi, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Çimentaş Elazığspor, Menemen FK, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Artı Değer Vanspor FK, play-off barajında yer alıyor.

Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından lige veda edecek 3. takım, Belediye Derincespor, Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan biri olacak.

Nesine 3. Lig

Normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekiplerin doğrudan 2. Lig'e yükseleceği 3. Lig'de lideri takip eden beşer takım ise play-off'ta 2. Lig'e yükselecek 2 takımdan biri olmak için mücadelesini sürdürecek.

Gruplarında son 3 sırayı alan takımlar, Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Ligde 29. hafta müsabakalarının hepsi yarın saat 15.00'te başlayacak.

1. Grup

Bursaspor'un bir üst lige çıkmayı başardığı 3. Lig 1. Grup'ta, play-off mücadelesi devam ediyor. Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor ve 23 Elazığ FK ise grupta son 2 haftaya düşme hattında giren takımlar oldu.

2. Grup

2. Grup'ta Balıkesirspor'un 3 puan önünde lider durumda bulunan Muğlaspor, puan farkını korumayı başardığı takdirde kendi aralarındaki maçlarda üstün taraf olduğu için son hafta öncesinde 2. Lig vizesi alacak. Adıyman FK ve Nevşehir Belediyespor'un lige veda ettiği gruptan bir takım daha düşecek.

3. Grup

3. Grup'ta lider Ayvalıkgücü Belediyespor, Aliağa Futbol'un 1 puan önünde yer alıyor. Rakibinin puan kaybı ve haftayı galibiyetle kapattığı takdirde Ayvalıkgücü Belediyespor, 2. Lig'e yükselmeyi başaracak. Grupta Viranşehir Belediyespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ve Bayburt Özel İdarespor, son 2 hafta öncesi düşme hattında bulunuyor.

4. Grup

4. Grup'ta 29. haftaya aynı puanla giren Sebat Gençlikspor ile Mardin 1969'dan Mardin temsilcisi, Sebat Gençlikspor'un mağlubiyeti ve kendisinin galibiyeti halinde adını 2. Lig'e yazdıracak. Grupta 7 Eylül Turgutlu 1984, Denizlispor ve Büyükçekmece Tepecikspor, düşme hattında yer alıyor.