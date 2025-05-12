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Nesine 2. Lig Play-Off İkinci Tur Maçları Oynandı

Nesine 2. Lig Play-Off İkinci Tur Maçları Oynandı
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Nesine 2. Lig play-off ikinci tur ilk maçları oynandı. Artı Değer Vanspor, Motolux 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kalırken, Altınordu GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti. Rövanş maçları 16 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek.

Nesine 2. Lig'de play-off ikinci tur ilk maçları oynandı.

Artı Değer Vanspor, sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Altınordu, ağırladığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti.

İkinci tur rövanş müsabakaları 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off üçüncü turuna yükselecek.

Nesine 2. Lig play-off ikinci tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

16 Mayıs Cuma:

16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor (Dağılgan)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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