Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 14 ve 15. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Gebzespor ve Muşspor 1-1 berabere kaldı. Beyaz Grup'ta ise Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti.
Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 14, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta mücadelesi sona erdi.
Gruplarda bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Güzide Gebzespor-Muşspor: 1-1
Fethiyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-4
Aliağa Futbol-Granny's Waffles Kırklarelispor: 3-0
Beyaz Grup:
Muğlaspor- Batman Petrolspor : 2-0
GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Beykoz Anadoluspor-Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri: 5-1
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor